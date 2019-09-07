Стало известно, кто стал торговым представителем Украины
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook, передает Еспресо.TV.
"Моя миссия - улучшить условия доступа украинской продукции на внешние рынки, увеличить экспорт товаров с добавленной стоимостью, интегрировать украинских производителей в глобальные производственные цепи", - отметил новоназначенный торговый представитель.
Он добавил, что эта миссия становится еще более сложной и амбициозной в условиях, когда мир стоит на грани глобальной торговой войны и рецессии и когда на фоне глобальных игроков Украина "выглядит как типичный underdog, на которого никто не ставит".
Напомним, в августе 2018 года Кабмин уволил Наталью Мыкольскую с должности торгового представителя Украины - заместителя министра экономического развития и торговли. Мыкольскую уволили по собственному желанию, поскольку она временно переезжала в США для обучения в Стэнфордском университете.
Справка
Тарас Качка является советником по стратегическим вопросам международного фонда "Возрождение", также он является советником в Министерстве иностранных дел.
В 2014-2015 годах был вице-президентом и и.о. президента Американской торговой палаты в Украине.
В 2007-2011 годах он был участником переговорной команды Украины по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
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