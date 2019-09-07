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Espreso.tvМирСледует прекратить обстрелы и антироссийскую риторику - в МИДе РФ цинично прокомментировали обмен заключенными

Следует прекратить обстрелы и антироссийскую риторику - в МИДе РФ цинично прокомментировали обмен заключенными


фото: rg.ru
Министерство иностранных дел России отреагировало на обмен заключенными и призвало Украину "отказаться от антироссийской риторики"

Об этом говорится в заявлении МИДа Российской Федерации.

"Привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом. Антироссийская риторика не приблизит Украину к устранению реальных внутриполитических и экономических проблем", - говорится в заявлении МИДа.

В Кремле назвали обмен пленными позитивным сигналом, за которім должны последовать "другие важные шаги по выводу из тупика российско-украинских отношений".

Российский МИД отметил, что такой обмен стал возможным благодаря личным договоренностям президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского, а новая украинская администрация "продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам".

В то же время, в МИДе войну на Донбассе назвали "внутриукраинским конфликтом, для решения которого Украине нужно прекратить обстрелы и антироссийскую риторику".

"Местным нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое, в первую очередь, выражалось бы в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, возобновлении социальных выплат и пенсий", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве .

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