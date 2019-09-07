Следует прекратить обстрелы и антироссийскую риторику - в МИДе РФ цинично прокомментировали обмен заключенными
Об этом говорится в заявлении МИДа Российской Федерации.
"Привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом. Антироссийская риторика не приблизит Украину к устранению реальных внутриполитических и экономических проблем", - говорится в заявлении МИДа.
В Кремле назвали обмен пленными позитивным сигналом, за которім должны последовать "другие важные шаги по выводу из тупика российско-украинских отношений".
Российский МИД отметил, что такой обмен стал возможным благодаря личным договоренностям президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского, а новая украинская администрация "продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам".
В то же время, в МИДе войну на Донбассе назвали "внутриукраинским конфликтом, для решения которого Украине нужно прекратить обстрелы и антироссийскую риторику".
"Местным нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое, в первую очередь, выражалось бы в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, возобновлении социальных выплат и пенсий", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве .
- Сегодня между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
- Вместе с 12 российскими террористами и шпионами в Москву вылетели 23 коллаборациониста из Украины .
- Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что он и Путин сделали "все, что пообещали".
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень