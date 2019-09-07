Сегодня еще один день национального достоинства, - Разумков о возвращении украинских пленных

7 сентября, 2019, 18:55

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал освобождение украинских политзаключенных еще одним днем национального достоинства

Об этом Разумков сообщил в facebook.

"Наконец украинцы, которые так долго были в плену, вернулись на родную землю Сегодня - еще один день национального достоинства. Мы в очередной раз увидели, что нет ничего невозможного, если на это есть политическая воля. Еще раз поздравляю всех нас и горжусь Украиной! " - написал Разумков.