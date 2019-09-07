Сегодня еще один день национального достоинства, - Разумков о возвращении украинских пленных
7 сентября, 2019, 18:55
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал освобождение украинских политзаключенных еще одним днем национального достоинства
Об этом Разумков сообщил в facebook.
"Наконец украинцы, которые так долго были в плену, вернулись на родную землю Сегодня - еще один день национального достоинства. Мы в очередной раз увидели, что нет ничего невозможного, если на это есть политическая воля. Еще раз поздравляю всех нас и горжусь Украиной! " - написал Разумков.
- Сегодня между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
- Вместе с 12 российскими террористами и шпионами в Москву вылетели 23 коллаборациониста из Украины .
- Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что он и Путин сделали "все, что пообещали".
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень