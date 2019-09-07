Российская прокуратура освободила украинских моряков под личное обязательство Денисовой
7 сентября, 2019, 12:24
Все арестованные украинские моряки, которых в субботу, 7 сентября 2019 года, Россия отправляет на родину, были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой
Об этом сообщил руководитель группы адвокатов Николай Полозов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве", - сказал он.
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