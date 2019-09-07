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Espreso.tvОбществоРоссийская прокуратура освободила украинских моряков под личное обязательство Денисовой

Российская прокуратура освободила украинских моряков под личное обязательство Денисовой

Все арестованные украинские моряки, которых в субботу, 7 сентября 2019 года, Россия отправляет на родину, были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой

Об этом сообщил руководитель группы адвокатов Николай Полозов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве", - сказал он.

 

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