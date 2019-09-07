Португалия победила Сербию в зрелищном матче конкурентов сборной Украины

7 сентября, 2019, 23:40

В 5-м туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Португалии победила в гостях Сербию

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Счет в матче на 42-й минуте открыл Вильям Карвалью. Упрочил преимущество порутгальцив на 58-й минуте Гонсалу Гуедеш.

Сербы сократили отставание на 68-й минуте усилиями Никола Милинковича.

Опять преимущество португальцев сделал убедительной на 80-й минуте Криштиану Роналду. Однако, сербы не сдавались и провели еще один гол - на 85-й минуте отличился Александар Митрович.

Но уже через минуту за Португалию забил Бернарду Силва, который установил окончательный результат матча.

Португалия победила Сербию 4:2, набрала 5 очков и вышла на второе место в группе B. От лидера - сборной Украины - действующие чемпионы Европы отстают на 8 баллов. Люксембург и Сербия по 4 пункта. В Литвы - 1 очко.

Отборочный турнир Евро-2020

5-й тур

Группа B

7 сентября

Сербия - Португалия 2:4

Голы: Милинкович, 68, Митрович, 85 - Уильям Карвалью, 42, Гонсалу Гуедеш, 58, Роналду, 80, Бернарду Силва, 86