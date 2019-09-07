Португалия победила Сербию в зрелищном матче конкурентов сборной Украины
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Счет в матче на 42-й минуте открыл Вильям Карвалью. Упрочил преимущество порутгальцив на 58-й минуте Гонсалу Гуедеш.
Сербы сократили отставание на 68-й минуте усилиями Никола Милинковича.
Опять преимущество португальцев сделал убедительной на 80-й минуте Криштиану Роналду. Однако, сербы не сдавались и провели еще один гол - на 85-й минуте отличился Александар Митрович.
Но уже через минуту за Португалию забил Бернарду Силва, который установил окончательный результат матча.
Португалия победила Сербию 4:2, набрала 5 очков и вышла на второе место в группе B. От лидера - сборной Украины - действующие чемпионы Европы отстают на 8 баллов. Люксембург и Сербия по 4 пункта. В Литвы - 1 очко.
Отборочный турнир Евро-2020
5-й тур
Группа B
7 сентября
Сербия - Португалия 2:4
Голы: Милинкович, 68, Митрович, 85 - Уильям Карвалью, 42, Гонсалу Гуедеш, 58, Роналду, 80, Бернарду Силва, 86
- Напомним, 7 сентября в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины победила в Вильнюсе команду Литвы со счетом 3: 0.
- Сборная Украины, благодаря победе над Литвой, укрепила лидерство в группе B .
- Главный тренер сборной Украины по футболу назвал освобождение украинских пленных важнее за победу над Литвой в отборе Евро-2020.
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