Первыми из самолета с пленными выходят украинские моряки. Их встречает Зеленский
7 сентября, 2019, 13:39
Сначала с прибывшего из Москвы самолета вышли 24 моряка, которых российские пограничники незаконно взяли под стражу в водах Черного моря и которые все это время находились в Москве
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Военных встречал президент Владимир Зеленский и их родственники.
- Напомним, в 13:30 в субботу, 7 сентября 2019 года, борт с освобожденными из русского плена украинскими гражданами сел на взлетной полосе киевского аэропорта "Борисполь".
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