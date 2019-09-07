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Espreso.tvОбществоПервыми из самолета с пленными выходят украинские моряки. Их встречает Зеленский

Первыми из самолета с пленными выходят украинские моряки. Их встречает Зеленский

Сначала с прибывшего из Москвы самолета вышли 24 моряка, которых российские пограничники незаконно взяли под стражу в водах Черного моря и которые все это время находились в Москве

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Военных встречал президент Владимир Зеленский и их родственники.

  • Напомним, в 13:30 в субботу, 7 сентября 2019 года, борт с освобожденными из русского плена украинскими гражданами сел на взлетной полосе киевского аэропорта "Борисполь".
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