Оккупанты повредили мусульманские захоронения в Крыму. Украинская прокуратура начала расследование

7 сентября, 2019, 12:58

Прокуратура Автономной Республики Крым внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного проведения археологических раскопок в исчезнувшем селе Унгут на временно оккупированном полуострове

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Стало известно, что во время проведения оккупантами работ, связанных со строительством водопровода на территории уже пропавшего села Унгут Кировского района, было обнаружено старое мусульманское захоронение, которое оккупационная власть пытается представить, как древнескифское. Прибывшие на место "археологических раскопок" крымскотатарские активисты утверждают, что по всем признакам это именно мусульманское захоронение", - говорится в сообщении.

Село.Унгут было расположено недалеко от оз.Сиваш, в 3 км от существующего села Шубино. В 1939 году в нем проживало 278 человек преимущественно немецкой и крымскотатарской национальностей, депортированных во время Второй мировой войны. Ликвидировано до 1977 года.

О раскопках, проводимых в бывшем селе Унгут Кировского района, сообщил в конце августа крымскотатарский активист Заир Смедялев. Он утверждал, что на этом месте было старое мусульманское захоронение. Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146924