Обмен заключенными между Россией и Украиной - знак, дающий надежду, - Меркель

7 сентября, 2019, 16:42

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует обмен заключенными между Россией и Украиной

Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Германии Штеффен Зайберт в twitter.

По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу приветствовала обмен заключенными между Россией и Украиной.

"Этот недавний обмен заключенными между Россией и Украиной - знак, дающий надежду. Это побуждает и в дальнейшем вовсю работать над реализацией Минских договоренностей. Правительство ФРГ к этому готово", - привел Зайберт слова Ангелы Меркель.