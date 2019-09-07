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Espreso.tvОбществоОбмен заключенными между Россией и Украиной - знак, дающий надежду, - Меркель

Обмен заключенными между Россией и Украиной - знак, дающий надежду, - Меркель


фото: REUTERS
Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует обмен заключенными между Россией и Украиной

Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Германии Штеффен Зайберт в twitter.

По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу приветствовала обмен заключенными между Россией и Украиной.

"Этот недавний обмен заключенными между Россией и Украиной - знак, дающий надежду. Это побуждает и в дальнейшем вовсю работать над реализацией Минских договоренностей. Правительство ФРГ к этому готово", - привел Зайберт слова Ангелы Меркель.

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