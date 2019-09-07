Обмен заключенными между Россией и Украиной - знак, дающий надежду, - Меркель
7 сентября, 2019, 16:42
Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует обмен заключенными между Россией и Украиной
Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Германии Штеффен Зайберт в twitter.
По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу приветствовала обмен заключенными между Россией и Украиной.
"Этот недавний обмен заключенными между Россией и Украиной - знак, дающий надежду. Это побуждает и в дальнейшем вовсю работать над реализацией Минских договоренностей. Правительство ФРГ к этому готово", - привел Зайберт слова Ангелы Меркель.
"Ein hoffnungsvolles Zeichen" - Kanzlerin #Merkel zum jüngsten #Gefangenenaustausch zwischen #Russland und der #Ukraine . pic.twitter.com/sCAI1ODsuq- Steffen Seibert (@RegSprecher) September 7, 2019
- Сегодня между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
- Вместе с 12 российскими террористами и шпионами в Москву вылетели 23 коллаборациониста из Украины .
- Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что он и Путин сделали "все, что пообещали".
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень