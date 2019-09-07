Новая руководительница Минсоцполитики Соколовская представила свою команду

7 сентября, 2019, 07:51

34-летняя министр социальной политики Юлия Соколовская вечером в пятницу, 6 сентября 2019 года, назвала своих основных людей в возглавленном ею ведомстве

Об этом она написала в Facebook, передает Еспресо.TV .

"В ней (команде - ред) и новые лица, и специалисты, которые хорошо зарекомендовали себя в соответствующих сферах. Мы в начале своего пути, проводим инвентаризацию и быстро входим в курс дел. Уже скоро наше видение будет представлено в Программе действий правительства ", - написала она.

Заместитель министра Сергей Нежинский. На нем - международная деятельность, евроинтеграция, антикоррупционная политика и противодействие торговле людьми.

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Заместитель министра Олег Коваль. Его направление: сотрудничество с регионами для построения простых и эффективных процедур, построение прозрачного взаимодействия человека и государства. Доступный и понятный социальный сервис - это к нему.

Советник министра Наталья Кириченко. Она будет курировать анализ сети учреждений социальной сферы, качество и доступность социальных услуг, а также направление институционального ухода и воспитания детей.

Советник министра - Артем Дехтяренко. Под его контролем - взаимодействие с медиа, коммуникации реформ и PR.