Новая руководительница Минсоцполитики Соколовская представила свою команду
Об этом она написала в Facebook, передает Еспресо.TV .
"В ней (команде - ред) и новые лица, и специалисты, которые хорошо зарекомендовали себя в соответствующих сферах. Мы в начале своего пути, проводим инвентаризацию и быстро входим в курс дел. Уже скоро наше видение будет представлено в Программе действий правительства ", - написала она.
Заместитель министра Сергей Нежинский. На нем - международная деятельность, евроинтеграция, антикоррупционная политика и противодействие торговле людьми.
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Заместитель министра Олег Коваль. Его направление: сотрудничество с регионами для построения простых и эффективных процедур, построение прозрачного взаимодействия человека и государства. Доступный и понятный социальный сервис - это к нему.
Советник министра Наталья Кириченко. Она будет курировать анализ сети учреждений социальной сферы, качество и доступность социальных услуг, а также направление институционального ухода и воспитания детей.
Советник министра - Артем Дехтяренко. Под его контролем - взаимодействие с медиа, коммуникации реформ и PR.
- Напомним, 29 августа 2019 года досрочно избранная Верховная Рада Украины проголосовала за новый состав правительства, в котором министром социальной политики назначена Юлия Соколовская.
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