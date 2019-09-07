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Espreso.tvОбществоНа азовском курорте Приморск горит электроподстанция

На азовском курорте Приморск горит электроподстанция

Панорама Приморска
фото: azov.zp.ua
В Запорожской области в курортном городе Приморск загорелась электроподстанция. Сейчас большая часть города осталась без света

По неподтвержденным данным перед пожаром было слышать взрыв, передает Еспресо.TV со ссылкой на 24 канал.

По словам местных жителей, на приморской РЭС произошел взрыв, после чего электроподстанция загорелась.

Вероятно, в объект попала молния.

Также известно, что в результате пожара большая часть города, в котором продолжается курортный сезон, осталась без электроснабжения.

Есть информация о том, что без света осталась местная больница.

На странице городской объединенной территориальной общины отмечается, что ремонтные работы уже утром будет проводить бригада из Мелитополя.

 

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