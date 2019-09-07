Литва - Украина: стартовые составы команд на отборочный матч Евро-2020
7 сентября, 2019, 17:52
Сборные Украины и Литвы по футболу назвали стартовые составы на отборочный матч Евро-2020 в Вильнюсе
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Литва: Зубас - Воробйовас, Палионис, Гирдвайнис, Миколюнас - Шимкус - Голубицкас, Матулявичус, Жулпа, Вербицкас - Черных.
Украина: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Малиновский, Степаненко - Ярмоленко, Марлос, Зинченко - Яремчук.
Наш склад! # МиЗбирна # ЛитваУкраина pic.twitter.com/qaIePdUxRa- Ukrainian Association of Football (@FFUKRAINE) September 7, 2019
- Сегодня в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины встречается в Вильнюсе с командой Литвы. Игра начнется в 19:00.
- Нападающий сборной Украины Роман Яремчук накануне отборочного матча Евро-2020 против Литвы сравнил себя с известными форвардами Лионелем Месси и Робертом Левандовски.
- 5 сентября вингер "Селтика" Марьян Швед покинул расположение сборной Украины из-за травмы на тренировке.
- Отборочную игру Евро-2020 между сборными Литвы и Украины в Вильнюсе 7 сентября будут судить представители Боснии и Герцеговины.
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