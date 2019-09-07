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Espreso.tvСпортЛитва - Украина: стартовые составы команд на отборочный матч Евро-2020

Литва - Украина: стартовые составы команд на отборочный матч Евро-2020


фото: twitter
Сборные Украины и Литвы по футболу назвали стартовые составы на отборочный матч Евро-2020 в Вильнюсе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Литва: Зубас - Воробйовас, Палионис, Гирдвайнис, Миколюнас - Шимкус - Голубицкас, Матулявичус, Жулпа, Вербицкас - Черных.

Украина: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Малиновский, Степаненко - Ярмоленко, Марлос, Зинченко - Яремчук.

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