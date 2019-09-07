Литва - Украина: где и когда смотреть отборочный матч Евро-2020
7 сентября, 2019, 07:59
Сегодня в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины встречается в Вильнюсе с командой Литвы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Перед матчем с Литвой у сборной Украины 10 очков и она уверенно лидирует в группе B. Ближайших преследователей - Люксембург и Сербию - команда Андрея Шевченко опережает на 6 пунктов. Португалия имеет 2 балла, а сегодняшний соперник украинский набрал 1 очко.
Отборочный турнир Евро-2020
5-й тур
Литва - Украина
7 сентября, Вильнюс, стадион ФФЛ
Начало - 19:00
Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"
- Напомним, нападающий сборной Украины Роман Яремчук накануне отборочного матча Евро-2020 против Литвы сравнил себя с известными форвардами Лионелем Месси и Робертом Левандовски.
- 5 сентября вингер "Селтика" Марьян Швед покинул расположение сборной Украины из-за травмы на тренировке.
- Отборочную игру Евро-2020 между сборными Литвы и Украины в Вильнюсе 7 сентября будут судить представители Боснии и Герцеговины.
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