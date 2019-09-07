Литва - Украина: где и когда смотреть отборочный матч Евро-2020

7 сентября, 2019, 07:59

Сегодня в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины встречается в Вильнюсе с командой Литвы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Перед матчем с Литвой у сборной Украины 10 очков и она уверенно лидирует в группе B. Ближайших преследователей - Люксембург и Сербию - команда Андрея Шевченко опережает на 6 пунктов. Португалия имеет 2 балла, а сегодняшний соперник украинский набрал 1 очко.

Отборочный турнир Евро-2020

5-й тур

Литва - Украина

7 сентября, Вильнюс, стадион ФФЛ

Начало - 19:00

Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"