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Espreso.tvОбществоАрсений Яценюк поздравил с возвращением домой пленников Кремля: Это большая радость для Украины. Но война продолжается

Арсений Яценюк поздравил с возвращением домой пленников Кремля: Это большая радость для Украины. Но война продолжается


фото: nfront.org.ua
Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк поздравил с возвращением домой пленников Кремля

"Поздравляю со свободой и возвращением домой всех, кого удалось освободить из рук Кремля. Это - великий день радости для Украины", - написал в facebook премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк после прибытия в Киев освобожденных из российского плена украинцев.

В то же время, отметил Арсений Яценюк, необходимо помнить сегодня и о тех, кто продолжает оставаться под оккупацией и в заключении у Москвы.

"Помните о наших воинах, которые на фронте защищают нас от врага. Помните, что война продолжается. Помните о большой цене, которую заплатил наш народ за свою независимость", - написал он.

"Будем достойны его подвига. Эти жертвы - святое, не допустим, чтоб наша борьба оказалась напрасной", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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