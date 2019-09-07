Арсений Яценюк поздравил с возвращением домой пленников Кремля: Это большая радость для Украины. Но война продолжается
"Поздравляю со свободой и возвращением домой всех, кого удалось освободить из рук Кремля. Это - великий день радости для Украины", - написал в facebook премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк после прибытия в Киев освобожденных из российского плена украинцев.
В то же время, отметил Арсений Яценюк, необходимо помнить сегодня и о тех, кто продолжает оставаться под оккупацией и в заключении у Москвы.
"Помните о наших воинах, которые на фронте защищают нас от врага. Помните, что война продолжается. Помните о большой цене, которую заплатил наш народ за свою независимость", - написал он.
"Будем достойны его подвига. Эти жертвы - святое, не допустим, чтоб наша борьба оказалась напрасной", - подчеркнул Арсений Яценюк.
- Сегодня между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
- Вместе с 12 российскими террористами и шпионами в Москву вылетели 23 коллаборациониста из Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что он и Путин сделали "все, что пообещали" .
- В СБУ сообщили, что на временно оккупированной россиянами территории Донбасса в плену остаются 227 украинцев.
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