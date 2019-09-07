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Espreso.tvОперація об'єднаних сил7 сентября на фронте: враг 9 раз нарушил режим тишины

7 сентября на фронте: враг 9 раз нарушил режим тишины


фото: mil.gov.ua
7 сентября на Донбассе российские оккупационные войска совершили девять обстрелов позиций украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций объединенных сил: вблизи Лебединского с направления Ужовка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Старогнатовки с направления  Петровского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Талаковки с направления Пикуза - из стрелкового оружия; около Новотроицкого с направления Докучаевска - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил: в районе Новгородского с направления Озеряновки - из миномета калибра 82 мм; вблизи Южного с направления "Шахта им. Гагарина" - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм; неподалеку Шумив с направления Горловки - из артиллерийских систем калибра 122 мм; вблизи Майорска с направления "Шахта 6-7" - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского с направления Голубовского - из гранатометов различных систем.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

 

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