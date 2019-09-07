6 сентября на фронте: с российской стороны - 11 обстрелов, с украинской - без потерь
Об этом говорится в информационной сводке из района проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 7 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстреливал позиции подразделений ОВС из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - отмечают военные.
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Оккупанты вели огонь вблизи следующих сел и поселков:
Павлополь,
Водяное,
Лебединский,
Гранитное,
Красногоровка,
Новотроицкое,
Орехово.
"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отмечается в сообщении.
О погибших или раненых со стороны российско-террористических сил также не сообщается.
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С начала текущих суток - то есть уже сегодня, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня (Лебединское, Новгородское).
- Напомним, в мае и июне 2019 года на фронте погибло одинаковое количество защитников Отечества - 9 бойцов каждого из названных месяцев.
- В июле таких случаев было уже 14 (из них - одна женщина - военный медик, речь о сержанте, санитарном инструкторе медицинского пункта батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Шевченко Ирине Викторовне).
- В августе - 8 погибших.
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