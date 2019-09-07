6 сентября на фронте: с российской стороны - 11 обстрелов, с украинской - без потерь

7 сентября, 2019, 07:13

В пятницу, 6 сентября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке из района проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 7 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений ОВС из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - отмечают военные.

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Оккупанты вели огонь вблизи следующих сел и поселков:

Павлополь,

Водяное,

Лебединский,

Гранитное,

Красногоровка,

Новотроицкое,

Орехово.

"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отмечается в сообщении.

О погибших или раненых со стороны российско-террористических сил также не сообщается.

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С начала текущих суток - то есть уже сегодня, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня (Лебединское, Новгородское).