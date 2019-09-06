Злоупотребление властью и многомиллионные убытки государству: прокуратура рассказала подробности дела Вилкула

6 сентября, 2019, 13:06

Прокуратура Днепропетровской области осуществляет досудебное расследование в отношении экс-главы Днепропетровской ОГА за злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что в течение 2011-2012 годов бывший председатель Днепропетровской ОГА, вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель в земли промышленности.

"Чиновник, зная, что распоряжение землями, принадлежащими на праве частной (коллективной) собственности сельскохозяйственным предприятиям, не относится к полномочиям областных государственных администраций, нарушил требования действующего законодательства, в результате чего около 2000 пайщикам нанесен ущерб в виде изъятия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га, на сумму более 12 млн грн, а государству, за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием - на сумму почти полмиллиона гривен ", - отмечают в прокуратуре.

Кроме того, бывший председатель облгосадминистрации также издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, несмотря на то, что изменение целевого назначения земельных участков с "пашни" на "другие коммерческие нужды" является незаконным. Это привело к снижению суммы потерь сельскохозяйственного производства, которые должны были быть уплачены предприятием при изъятии указанных земель Кабинетом Министров Украины для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства на сумму более 5 млн грн.