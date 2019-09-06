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Espreso.tvОбществоЗеленский сменил состав СНБО

Зеленский сменил состав СНБО

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский сменил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины

Об этом сообщается на сайте главы государства в указе №665/2019.

В частности, президент ввел в состав СНБО Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, министра обороны Украины Андрея Загороднюка и Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова (по согласию).

Помимо того, глава государства утвердил в составе СНБО председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Также, этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Павла Климкина, Юрия Луценко, Андрея Парубия, Павла Петренко и Степана Полторака.

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