Зеленский сменил состав СНБО
6 сентября, 2019, 17:17
6 сентября президент Украины Владимир Зеленский сменил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины
Об этом сообщается на сайте главы государства в указе №665/2019.
В частности, президент ввел в состав СНБО Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, министра обороны Украины Андрея Загороднюка и Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова (по согласию).
Помимо того, глава государства утвердил в составе СНБО председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и генерального прокурора Руслана Рябошапку.
Также, этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Павла Климкина, Юрия Луценко, Андрея Парубия, Павла Петренко и Степана Полторака.
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