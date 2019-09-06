Зеленский сменил состав СНБО

6 сентября, 2019, 17:17

Об этом сообщается на сайте главы государства в указе №665/2019.

В частности, президент ввел в состав СНБО Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, министра обороны Украины Андрея Загороднюка и Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова (по согласию).

Помимо того, глава государства утвердил в составе СНБО председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Также, этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Павла Климкина, Юрия Луценко, Андрея Парубия, Павла Петренко и Степана Полторака.