Зеленский назначил нового главу Запорожской ОГА
6 сентября, 2019, 12:27
Бизнесмен из Ровно Виталий Туринок стал главой Запорожской областной государственной администрации
Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.
"Назначить Туринка Виталия Викторовича главой Запорожской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа №659 от 5 сентября.
Туринок в 2003-2011 годах был главой правления Ровенского домостроительного комбината, с 2012 года - менеджер по вопросам регионального развития этого комбината.
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