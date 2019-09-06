Зеленский назначил нового главу Запорожской ОГА

6 сентября, 2019, 12:27

Бизнесмен из Ровно Виталий Туринок стал главой Запорожской областной государственной администрации

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.

"Назначить Туринка Виталия Викторовича главой Запорожской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа №659 от 5 сентября.

Туринок в 2003-2011 годах был главой правления Ровенского домостроительного комбината, с 2012 года - менеджер по вопросам регионального развития этого комбината.