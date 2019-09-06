Защитник вошел в топ-10 лучших бомбардиров своей страны

6 сентября, 2019, 11:00

Защитник "Реала" Серхио Рамос вошел в топ-10 бомбардиров сборной Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос продолжает достигать новых футбольных вершин. Во вчерашнем матче против Румынии футболист реализовал пенальти, этот гол стал для Рамоса 21 в составе национальной сборной, позволило футболисту войти в топ-10 лучших бомбардиров за всю историю страны.

1. Вилья - 59 мячей

2. Рауль - 44

3. Фернандо Торрес - 38

4. Давид Сильва - 35

5. Йерро - 29

6. Фернандо Морьентес - 27

7. Эмилио Бутрагеньо - 26

8. Ди Стефано - 23

9. Хулио Салинас - 22

10. Серхио Рамос - 21

Отметим, что Серхио Рамос является единственным защитником в рейтинге.