Защитник вошел в топ-10 лучших бомбардиров своей страны
6 сентября, 2019, 11:00
1. Вилья - 59 мячей
Защитник "Реала" Серхио Рамос вошел в топ-10 бомбардиров сборной Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос продолжает достигать новых футбольных вершин. Во вчерашнем матче против Румынии футболист реализовал пенальти, этот гол стал для Рамоса 21 в составе национальной сборной, позволило футболисту войти в топ-10 лучших бомбардиров за всю историю страны.
1. Вилья - 59 мячей
2. Рауль - 44
3. Фернандо Торрес - 38
4. Давид Сильва - 35
5. Йерро - 29
6. Фернандо Морьентес - 27
7. Эмилио Бутрагеньо - 26
8. Ди Стефано - 23
9. Хулио Салинас - 22
10. Серхио Рамос - 21
Отметим, что Серхио Рамос является единственным защитником в рейтинге.
- 5 сентября были сыграны матчи квалификации Евро-2020
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