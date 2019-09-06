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Espreso.tvОбществоЗарплаты госслужащих вырастут на 30%

Зарплаты госслужащих вырастут на 30%

Председатель Нацагентства с госслужбы прогнозирует рост зарплат госслужащих на 30% в случае реализации концепции реформирования оплаты труда

Об этом председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Нацагентство подготовило концепцию реформирования оплаты труда, которая выноситься на рассмотрение Кабинета Министров. Она предусматривает дальнейшее увеличение должностного оклада, ликвидацию всех дополнительных надбавок и других вещей, ограничения премий в 30%. С надбавок остается только" за выслугу лет ", что позволяет удерживать людей на государственной службе ", - сообщил Ващенко.

Концепция предусматривает, что минимальный должностной оклад госслужащего должен составлять три прожиточных минимума.

"Поэтому можно отсюда считать, что в целом увеличение (зарплат госслужащих, - ред.) будет процентов 30", - отметил Ващенко.

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