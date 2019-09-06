Законопроекты "Слуги народа" двигают Украину к российской модели управления, - Герасимов

6 сентября, 2019, 15:51

По мнению аналитиков "Европейской солидарности", 90% законопроектов, за которые будет голосовать Верховная Рада, с двойным дном

Об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Аналитическая группа нашей фракции партии" Европейская солидарность" тщательно проанализировала все законы, которые будет голосовать Рада. Мы увидели, что 90% имеют очень хорошие названия: читаешь название - все вроде хорошо. Когда дочитываешь до конца закон, то понимаешь, что это, как в договорах с банками: когда читаешь большие буквы - все хорошо, а когда мелкий шрифт, то там и спрятаны все "сюрпризы". Так и здесь. Мы выяснили, что 90% законопроектов - с двойным дном ", - сказал Артур Герасимов.

Народный депутат отметил, что почти все эти законопроекты являются неотъемлемыми элементами, которые ведут "к полной концентрации власти в руках одного человека, к узурпации власти, к авторитаризму". По его мнению, законы ведут к полному отсутствию контроля за действиями власти.

"Я бы хотел привести несколько примеров, потому что анализ показал, что то, что на следующей неделе собирается голосовать Рада, полным ходом и очень быстро разворачивает нас от Европы и ведет в обратном направлении. И возникает вопрос: почему сегодня монобольшинство, Зеленский и его команда быстрыми темпами двигают Украину к российской авторитарной модели управления", - отметил Герасимов.

Так, в частности, законопроект №1008 о якобы окончании судебной реформы, по мнению Герасимова, на самом деле является тотальным контроле над судами. Законопроект о прямом подчинении Нацгвардии президенту Украины, а также отмена реформы ГПУ тоже вызывает вопросы у народного депутат.