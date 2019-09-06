Задержанному за шпионаж топ-менеджеру "Ростех" грозит в США 10 лет

6 сентября, 2019, 11:20

Уличенному в экономическом шпионаже топ-менеджеру дочерней компании "Ростех" Александру Коршунову грозит лишение свободы на срок до 10 лет

Об этом сообщили в Минюсте США, по запросу которого он был задержан в Италии.

Американское следствие обвиняет Коршунова и бывшего главу итальянского филиала GEAviation Паоло Бьянки в сговоре с целью кражи коммерческой тайны в американской авиационной компании.

В период с 2013-го по 2018 год они нанимали ее сотрудников для консультаций, связанных с компонентами авиадвигателей, которые, используя коммерческие тайны, составляли технические отчеты.

При этом в служебных сведениях работников обычно указывалось, что "владельцами патента и интеллектуальной собственности, полученных в результате этой работы, является ... Министерство промышленности и торговли РФ".

Ранее сообщалось, что в аэропорту Неаполя задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации , которая является дочерним предприятием российской госкорпорации Ростех.