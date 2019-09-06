Интернет-провайдер в Киеве отказался блокировать ВКонтакте и подал в суд
6 сентября, 2019, 16:25
В копии первой страницы иска, которую руководитель компании Максим Тульева прикрепил к своему посту в Facebook, говорится, что НетАссист хочет обжаловать предписание регулятора, сделанное ему после проверки 16 августа 2019 года.
Киевский интернет-провайдер НетАссист подал в суд на Национальную комиссию по вопросам регулирования связи и информатизации
Об этом пишет Liga.net
В копии первой страницы иска, которую руководитель компании Максим Тульева прикрепил к своему посту в Facebook, говорится, что НетАссист хочет обжаловать предписание регулятора, сделанное ему после проверки 16 августа 2019 года.
Заметим, НКРСИ зафиксировала, что провайдер не блокирует сайты, которые телеком-компании обязаны блокировать согласно указу президента Украины от 21.06.2018 г. о применении персональных и экономических санкций.
- Напомним, в мае 2017 года президент Порошенко ввел в действие указ №133/2017, который предусматривал санкции против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.
- Указом Порошенко позволил заблокировать российские "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс " и mail.ru.
- Также в Украине запретили известную и популярную бухгалтерскую программу 1С.
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