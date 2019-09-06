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Espreso.tvОбществоИнтернет-провайдер в Киеве отказался блокировать ВКонтакте и подал в суд

Интернет-провайдер в Киеве отказался блокировать ВКонтакте и подал в суд

Киевский интернет-провайдер НетАссист подал в суд на Национальную комиссию по вопросам регулирования связи и информатизации

Об этом пишет Liga.net

В копии первой страницы иска, которую руководитель компании Максим Тульева прикрепил к своему посту в Facebook, говорится, что НетАссист хочет обжаловать предписание регулятора, сделанное ему после проверки 16 августа 2019 года.
Заметим, НКРСИ зафиксировала, что провайдер не блокирует сайты, которые телеком-компании обязаны блокировать согласно указу президента Украины от 21.06.2018 г. о применении персональных и экономических санкций.

 

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