Илон Маск говорит, что не дарил Лукашенко авто Tesla

"Э-э, нет", - написал Маск.

Uh no - Elon Musk (@elonmusk) 6 сентября 2019 г.

2 сентября в сюжете телеканала СТВ, посвященном выступления Лукашенко в минской школе №93, президент рассказал школьникам: "У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил".

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко 31 августа протестировал последнюю модель электромобиля Tesla и дал команду создать белорусский аналог.