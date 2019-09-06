Илон Маск говорит, что не дарил Лукашенко авто Tesla
6 сентября, 2019, 17:28
Основатель автомобильной компании Tesla Маск не дарил президенту Беларуси Александру Лукашенко электрокар Tesla
Об этом изобретатель заявил в Twitter, отвечая на вопрос о том, правда ли, что он дарил Лукашенко электрокар.
"Э-э, нет", - написал Маск.
Uh no- Elon Musk (@elonmusk) 6 сентября 2019 г.
2 сентября в сюжете телеканала СТВ, посвященном выступления Лукашенко в минской школе №93, президент рассказал школьникам: "У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил".
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко 31 августа протестировал последнюю модель электромобиля Tesla и дал команду создать белорусский аналог.
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