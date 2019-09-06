Вторая по величине авиакомпания Франции обанкротилась: деньги за билеты Киев-Париж не вернут
Об этом свидетельствует заявление на сайте авиакомпании.
В компании отметили, что пассажирам, которые имеют билеты на рейсы авиакомпании после 6 сентября независимо от аэропорта вылета, нужно покупать новый билет.
"Финансовая ситуация в компании не позволяет обеспечить быструю компенсацию. Необходимые процедуры будут проводиться соответствующими органами ", - заявили в Aigle Azur.
Пассажирам, которые оплачивал авиабилеты кредитной картой, в компании порекомендовали использовать процедуру опротестования платежа. Если же оформляли через агентство - необходимо обратиться по месту покупки авиабилета для уточнения возможности компенсации.
Отметим, Aigle Azur является второй по величине авиакомпанией Франции. Она была основана в 1946 году и на сегодняшний день имеет флот из 11 самолетов.
18 апреля компания открыла рейсы Париж-Киев, которые выполняли три раза в неделю между аэропортами "Орли" и "Борисполь".
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