Впервые в истории Сухопутных войск США две сестры получили звание генералов
"Генерал-майор Мария Барретт и ее младшая сестра генерал-бригадир Паула Лоди достигли успехов в своих отраслях. Но вместе они стали первыми сестрами, которые, как утверждается, достигли генеральского звания за 244-летнюю историю сухопутных войск (США - ред.)" , - говорится в сообщении.
53-летняя Мария Барретт возглавляет Управление сетевых технологий Сухопутных войск США, а ее младшая сестра (51 год) служит медиком.
"Генерал-майор Мария Барретт и бригадный генерал Паула Лоди представляют лучшее, что может предложить Америка", - подчеркнул исполняющий обязанности министра обороны США Райан Маккарти.
Как отмечает издание, сегодня женщины составляют более 16% от общей численности вооруженных сил США. Среди 417 американских генералов и адмиралов, 69 - женщины.
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