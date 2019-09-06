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Espreso.tvОбществоВОЗ назвала самую трезвую нацию в Европе

ВОЗ назвала самую трезвую нацию в Европе

"Непьющие" в ЕС - итальянцы и норвежцы: они выпивают: по 15 л спирта / человека в год

Об этом говорится на сайте ВОЗ в Европе, передает Лига .

Литва - самая "пьющая" страна в Европейском Союзе. Среднестатистический литовец в среднем употребляет 15 л спирта / год. Немного от них отстали в Чехии. На третьем месте - Германия.

Литва - 15,0 л
Чехия - 14,4 л
Германия - 13,4 л
Ирландия и Люксембург - 13,0 л
Латвия - 12,9 л
Болгария - 12,7 л
Румыния, Словения, Франция - 12,6 л

Максимально "трезвые" страны ЕС - это Италия и Норвегия: по 7,5 л спирта на человека в год.

Что касается Украины, то после пика в 2009-2010 годах (14,3 л) граждане стали выпивать значительно меньше - до 8,6 л в 2016-м.

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