ВОЗ назвала самую трезвую нацию в Европе
6 сентября, 2019, 07:46
Литва - 15,0 л
"Непьющие" в ЕС - итальянцы и норвежцы: они выпивают: по 15 л спирта / человека в год
Об этом говорится на сайте ВОЗ в Европе, передает Лига .
Литва - самая "пьющая" страна в Европейском Союзе. Среднестатистический литовец в среднем употребляет 15 л спирта / год. Немного от них отстали в Чехии. На третьем месте - Германия.
Литва - 15,0 л
Чехия - 14,4 л
Германия - 13,4 л
Ирландия и Люксембург - 13,0 л
Латвия - 12,9 л
Болгария - 12,7 л
Румыния, Словения, Франция - 12,6 л
Максимально "трезвые" страны ЕС - это Италия и Норвегия: по 7,5 л спирта на человека в год.
Что касается Украины, то после пика в 2009-2010 годах (14,3 л) граждане стали выпивать значительно меньше - до 8,6 л в 2016-м.
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