Volkswagen разработал версию легендарного "Жука" на электричестве

6 сентября, 2019, 09:58

Немецкий концерн Volkswagen Group Components и компания eClassics разработали полностью электрическую версию классической модели Volkswagen - Beetle

Об этом пишет CNET .

Известно, что 10 сентября на Франкфуртском автосалоне состоится премьера новой модели автомобиля-"жука" (так принято называть эту модель).

В конструкции Volkswagen e-Beetle использовали компоненты Volkswagen e-Up !, в том числе блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 36,8 кВт · ч и электромотор, развивающий 82 лошадиных сил. Батареи, установленные в автомобиле, обеспечивают запас хода в 200 км и совместимы с системой быстрой подзарядки.

Масса электрокара, который получил усиленное шасси и новые тормозные механизмы, становить1280 килограммов. Volkswagen e-Beetle способен ускоряться с места до 50 км / ч за 4 сек., А до 80 км / ч - чуть больше чем за 8 секунд. Максимальная скорость автомобиля составляет 150 км в час.

В Volkswagen пока не говорят о возможности запуска в серию подобного автомобиля. При этом в компании отмечают, что готовы разработать электрические версии других классических машин, в том числе спорткара Porsche 356. При этом в последующих проектах немцы могут использовать компоненты платформы MEB, разработанной для электрических автомобилей следующего поколения.