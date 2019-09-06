Volkswagen разработал версию легендарного "Жука" на электричестве
Об этом пишет CNET .
Известно, что 10 сентября на Франкфуртском автосалоне состоится премьера новой модели автомобиля-"жука" (так принято называть эту модель).
В конструкции Volkswagen e-Beetle использовали компоненты Volkswagen e-Up !, в том числе блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 36,8 кВт · ч и электромотор, развивающий 82 лошадиных сил. Батареи, установленные в автомобиле, обеспечивают запас хода в 200 км и совместимы с системой быстрой подзарядки.
Масса электрокара, который получил усиленное шасси и новые тормозные механизмы, становить1280 килограммов. Volkswagen e-Beetle способен ускоряться с места до 50 км / ч за 4 сек., А до 80 км / ч - чуть больше чем за 8 секунд. Максимальная скорость автомобиля составляет 150 км в час.
В Volkswagen пока не говорят о возможности запуска в серию подобного автомобиля. При этом в компании отмечают, что готовы разработать электрические версии других классических машин, в том числе спорткара Porsche 356. При этом в последующих проектах немцы могут использовать компоненты платформы MEB, разработанной для электрических автомобилей следующего поколения.
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