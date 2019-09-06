В Иране журналиста посадили за пост в Instagram
Об этом сообщает американская неправительственная организация CPJ (Комитет защиты журналистов).
"Вчера Апелляционный суд Тегерана приговорил Хусейна Гадаяни, обозревателя консервативного государственного издания "Джаван", к шести месяцам тюрьмы по обвинению в оскорблении государственных чиновников", - говорится в сообщении.
Обвинения выдвинутые против Гадаяни касаются поста в Instagram, который был обнародован в ноябре 2017 года. По мнению обвинения, публикация обвиняет Шахиндохту Молаверди - правительственного чиновника и человека из окружения президента Хасана Рухани, пренебрежение к религиозной церемонии.
Стоит отметить, что Гадаяни удалил публикацию через несколько часов после обнародования.
В то же время, комитет защиты журналистов призывает власти Ирана освободить журналиста Хусейна Гадаяни из тюрьмы и прекратить травлю критиков государственных чиновников.
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