В Иране журналиста посадили за пост в Instagram

6 сентября, 2019, 22:24

Власти Ирана призывают освободить обозревателя государственного издание "Джаван" Хусейна Гадаяни, которого приговорили к шести месяцам заключения по обвинению в оскорблении государственных чиновников

Об этом сообщает американская неправительственная организация CPJ (Комитет защиты журналистов).

"Вчера Апелляционный суд Тегерана приговорил Хусейна Гадаяни, обозревателя консервативного государственного издания "Джаван", к шести месяцам тюрьмы по обвинению в оскорблении государственных чиновников", - говорится в сообщении.

Обвинения выдвинутые против Гадаяни касаются поста в Instagram, который был обнародован в ноябре 2017 года. По мнению обвинения, публикация обвиняет Шахиндохту Молаверди - правительственного чиновника и человека из окружения президента Хасана Рухани, пренебрежение к религиозной церемонии.

Стоит отметить, что Гадаяни удалил публикацию через несколько часов после обнародования.

В то же время, комитет защиты журналистов призывает власти Ирана освободить журналиста Хусейна Гадаяни из тюрьмы и прекратить травлю критиков государственных чиновников.