В возрасте 95 лет умер первый президент Зимбабве
6 сентября, 2019, 08:37
В возрасте 95 лет умер первый лидер Зимбабве после независимости Роберт Мугабе
Об этом сообщает BBC .
Он умер после борьбы с болезнью. Мистер Мугабе находился в больнице в Сингапуре с апреля.
Он был отстранен от власти военным переворотом в ноябре 2017 года, закончив свое тридцатилетнее правление.
Мугабе победил в первых выборах Зимбабве после независимости, став премьер-министром в 1980 году. Он отменил эту должность в 1987 году, вместо этого стал президентом.
Читайте также
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
Читайте также
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-