В возрасте 95 лет умер первый президент Зимбабве

6 сентября, 2019, 08:37

В возрасте 95 лет умер первый лидер Зимбабве после независимости Роберт Мугабе

Об этом сообщает BBC .

Он умер после борьбы с болезнью. Мистер Мугабе находился в больнице в Сингапуре с апреля.

Он был отстранен от власти военным переворотом в ноябре 2017 года, закончив свое тридцатилетнее правление.

Мугабе победил в первых выборах Зимбабве после независимости, став премьер-министром в 1980 году. Он отменил эту должность в 1987 году, вместо этого стал президентом.