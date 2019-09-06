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Espreso.tvОбществоВ возрасте 95 лет умер первый президент Зимбабве

В возрасте 95 лет умер первый президент Зимбабве

В возрасте 95 лет умер первый лидер Зимбабве после независимости Роберт Мугабе

Об этом сообщает BBC .

Он умер после борьбы с болезнью. Мистер Мугабе находился в больнице в Сингапуре с апреля.

Он был отстранен от власти военным переворотом в ноябре 2017 года, закончив свое тридцатилетнее правление.

Мугабе победил в первых выборах Зимбабве после независимости, став премьер-министром в 1980 году. Он отменил эту должность в 1987 году, вместо этого стал президентом.

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