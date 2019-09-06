В Украине зарегистрировали почти 5 тыс. электрокаров с начала года

6 сентября, 2019, 13:08

За первые 8 месяцев 2019 года в Украине на учет поставили 4,79 тысячи электромобилей, в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Большинство приобретенных украинцами электромобилей ранее уже были в употреблении. Так, новыми среди всех поставленных на учет электромобилей были только 9% авто. Среди электромобилей, приобретенных компаниями для коммерческих целей, этот показатель был еще меньше - всего 5%.

"Самым популярным легковым электромобилем в Украине продолжает оставаться NISSAN Leaf. За восемь месяцев 2019 года 2207 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны ", - отмечают в ассоциации автопроизводителей.

Также среди украинцев наблюдается высокий спрос на электромобили Tesla Model S, BMW i3, Fiat 500e и Volkswagen E-Golf.