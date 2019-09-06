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Espreso.tvОбществоВ Украине создали интернет-портал по защите секс-работников

В Украине создали интернет-портал по защите секс-работников


фото: realstoriesproduction
В Киеве Портал БО "Легалайф-Украина" официально презентовали во время круглого стола "Защита прав секс-работников: истоки, проблемы и способы решения"

Об этом сообщает Укринформ.

"Нашей задачей было создать такой информационный ресурс, где любой человек мог бы найти всю ту информацию, которая ему или ей нужна. Наш портал представлен на трех языках - украинском, русском и английском", - отметила представительница БО "Легалайф-Украина" Наталья Дорофеева.

Кроме того, она отметила, что на сайте можно найти сведения о мировом опыте по декриминализации секс-труда, различные национальные модели декриминализации, ознакомиться с исследованиями по этой теме, а также получить разъяснения по корректной в этом вопросе терминологии.

Круглый стол "Защита прав секс-работников: истоки, проблемы и способы решения" проведен БО "Легалайф-Украина" совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека при поддержке МФ "Возрождение" по программе Общественное здоровье, AIDSFONDS по проекту BTG & PITCH , а также в рамках программы "Dialogue and Dissent" Министерства иностранных дел Нидерландов.

 

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