В Украине насчитывается более тысячи пенсионеров старше 100 лет

6 сентября, 2019, 09:31

Сегодня в Украине насчитывается более 1000 пенсионеров старше 100 лет

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в Facebook.

Отмечается, что это самое большое количество пенсионеров такого возраста за всю историю существования Пенсионного фонда Украины.

"На сегодня 1078 украинском, получающих пенсию с ПФУ, пересекли рубикон 100 лет. Это самое большое количество за всю историю существования ПФУ", - написала Третьякова.