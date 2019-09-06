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Espreso.tvОбществоВ Украине насчитывается более тысячи пенсионеров старше 100 лет

В Украине насчитывается более тысячи пенсионеров старше 100 лет

Сегодня в Украине насчитывается более 1000 пенсионеров старше 100 лет

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в Facebook.

Отмечается, что это самое большое количество пенсионеров такого возраста за всю историю существования Пенсионного фонда Украины.

"На сегодня 1078 украинском, получающих пенсию с ПФУ, пересекли рубикон 100 лет. Это самое большое количество за всю историю существования ПФУ", - написала Третьякова.

 

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