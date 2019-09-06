В Украине ликвидировали еще один банк
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
"В соответствии с предписаниями части 3 статьи 53 Закона Украины" О системе гарантирования вкладов физических лиц "3 сентября 2019 в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись № 12241110027043871 о проведении государственной регистрации прекращения ПАО" КБ "Аксиома "как юридического лица, а, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 30 января 2015 Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии и ликвидации банка "Аксиома".
Отметим, до конца 2019 Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует завершить ликвидацию 48 банков, а до конца 2020-го - еще 35 банков.
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