В Украине ликвидировали еще один банк

6 сентября, 2019, 10:54

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию ПАО "КБ" Аксиома "

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"В соответствии с предписаниями части 3 статьи 53 Закона Украины" О системе гарантирования вкладов физических лиц "3 сентября 2019 в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись № 12241110027043871 о проведении государственной регистрации прекращения ПАО" КБ "Аксиома "как юридического лица, а, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 30 января 2015 Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии и ликвидации банка "Аксиома".

Отметим, до конца 2019 Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует завершить ликвидацию 48 банков, а до конца 2020-го - еще 35 банков.