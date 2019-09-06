В список обмена заключенными включены моряки, Сенцов и еще 10 пленников Кремля, - росСМИ
Об этом сообщает российский интерфакс со ссылкой на информированный источник.
По словам источника, сначала Москва и Киев договорились об обмене по формуле "35 на 35", но до 7 сентября у нее могут внести изменения, переговоры продлятся до этой даты.
Отмечается, что под вопросом остается выдача Украине Станислава Клиха и Николая Карпюка, которых незаконно задержали в России по обвинению в якобы участия в боевых действиях в Чечне. Ранее о том, что у Москвы "особая позиция" по их выдаче говорил президент Владимир Путин на встрече с Виктором Медведчуком.
Также под вопросом выдача двух сотрудников СБУ - членов трех экипажей, захваченных вместе с моряками у Керченского пролива.
Напомним, что 5 сентября во время экономического форума Путин рассказал о приближении к финалу в вопросе обмена заложниками между Россией и Украиной.
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