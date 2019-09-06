В Сенате США отреагировали на освобождение Цемаха

6 сентября, 2019, 10:56

Американский сенатор Крис Мерфи, который сейчас находится с визитом в Украине, надеется, что ожидаемое взаимное освобождении удерживаемых лиц между Украиной и Россией позволит несколько снять напряжение в отношениях между странами и освободить в будущем еще больше людей

Об этом он сказал на брифинге в четверг у здания Офиса президента Украины, отвечая на вопрос журналистов об увольнении фигуранта дела о рейсе MH17 Владимира Цемаха.

"Как правило, мы не комментируем решения судов, но мы надеемся, что после консультаций президента Зеленского с Владимиром Путиным будет уменьшено напряжение в отношениях, и надеемся, что в будущем еще большее количество украинских заложников и пленных, содержащихся в России, будет уволен" , - цитирует Мерфи "Интерфакс-Украина" .

Сенатор считает, что взаимное освобождение удерживаемых лиц будет важным сигналом, что отношения между Украиной и Россией "могут быть разными".

"Еще оставаться серьезные вопросы" жизни и смерти ", но освобождение заложников будет важным серьезным шагом", - отметил он.

Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемах под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождения украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.

В международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что хотели бы допросить Цемах, но его освобождения это усложняет .

МИД Нидерландов, комментируя увольнение Цемах, захначило, что новости из Киева вызывают много вопросов.