В Ривне открыли мемориальную доску полковнику УНР Коновальцу

6 сентября, 2019, 22:10

6 сентября в Ривне открыли мемориальную доску одному из идеологов украинского национализма полковнику армии УНР Евгению Коновальцу

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Сегодня, 6 сентября в Ривне, на жилом доме по адресу улица Евгения Коновальца, 7 состоялось официальное открытие и освящение мемориальной доски Евгению Коновальцу", - говорится в сообщении.

Мероприятие посетили представители города и националистических организаций.