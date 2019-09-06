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Espreso.tvОбществоВ Ривне открыли мемориальную доску полковнику УНР Коновальцу

В Ривне открыли мемориальную доску полковнику УНР Коновальцу

6 сентября в Ривне открыли мемориальную доску одному из идеологов украинского национализма полковнику армии УНР Евгению Коновальцу

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Сегодня, 6 сентября в Ривне, на жилом доме по адресу улица Евгения Коновальца, 7 состоялось официальное открытие и освящение мемориальной доски Евгению Коновальцу", - говорится в сообщении.

Мероприятие посетили представители города и националистических организаций.

  • Напомним, Евгений Коновалец - полковник Армии Украинской Народной Республики, комендант Украинского Освободительной организации, председатель Провода украинских националистов (1927), первый председатель ОУН (с 1929 г.., Один из идеологов украинского национализма.
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