В "незадекларированной" жены соратника Медведчука Козака нашли нефтегазовый бизнес в РФ - "Схемы"

6 сентября, 2019, 12:58

Гражданская жена Тараса Козака (который является соратником кума Путина Виктора Медведчука) Наталья Лавренюк владеет 25% в компании "НЗНП Трейд"

Расследование провели журналисты "Схем".

Наталья Лавренюк - уроженка Львова с российским паспортом. Она больше не фигурирует ни в одном другом российском предприятии, а в Украине числится владелицей только одной фирмы, которая совсем не приносит ей доходов.

Журналисты обнаружили у нее 12 квартир в Киеве и Львове, и еще с десяток земельных участков в Киевской области, где завершают возводить дом.

"В прошлом году она уже" засветилась "в наших расследованиях - в компании Медведчука и Марченко как пассажирка частного самолета, которым время пользуется нардеп и соратник Медведчука Тарас Козак", - отметили расследователи.

Лавренюк якобы является постоянной спутницей Козака в зарубежных командировках по меньшей мере с 2005 Они постоянно вместе путешествовали в Россию и Европу: самолетами, автобусами и машинами.Тилькы совместных перелетов в течение 10 лет в них более 100 - Париж, Ницца, Флоренция, Рим, Лондон , Цюрих.

"А сам Козак в ответ на вопрос о статусе Лавренюк для него заявил, что в них общий ребенок. При этом, что ни ребенка, ни Лавренюк, ни оформлено на нее имущество депутат в декларацию не внес", - рассказали журналисты.