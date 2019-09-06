В "незадекларированной" жены соратника Медведчука Козака нашли нефтегазовый бизнес в РФ - "Схемы"
Расследование провели журналисты "Схем".
Наталья Лавренюк - уроженка Львова с российским паспортом. Она больше не фигурирует ни в одном другом российском предприятии, а в Украине числится владелицей только одной фирмы, которая совсем не приносит ей доходов.
Журналисты обнаружили у нее 12 квартир в Киеве и Львове, и еще с десяток земельных участков в Киевской области, где завершают возводить дом.
"В прошлом году она уже" засветилась "в наших расследованиях - в компании Медведчука и Марченко как пассажирка частного самолета, которым время пользуется нардеп и соратник Медведчука Тарас Козак", - отметили расследователи.
Лавренюк якобы является постоянной спутницей Козака в зарубежных командировках по меньшей мере с 2005 Они постоянно вместе путешествовали в Россию и Европу: самолетами, автобусами и машинами.Тилькы совместных перелетов в течение 10 лет в них более 100 - Париж, Ницца, Флоренция, Рим, Лондон , Цюрих.
"А сам Козак в ответ на вопрос о статусе Лавренюк для него заявил, что в них общий ребенок. При этом, что ни ребенка, ни Лавренюк, ни оформлено на нее имущество депутат в декларацию не внес", - рассказали журналисты.
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