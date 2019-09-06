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Espreso.tvОбществоВ МинВОТ будут искать механизмы для выплаты пенсий на оккупированных территориях

В МинВОТ будут искать механизмы для выплаты пенсий на оккупированных территориях

Министр Оксана Коляда заявила, что Украина не должна финансировать террористов, но должна обеспечить права пенсионеров

Об этом глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сказала в интервью изданию "Левый берег".

"Мы говорили с достаточным количеством экспертов о том, что главная проблема - привязка выплат к справке о ВПЛ, это заставляет людей с оккупированных территорий постоянно приезжать сюда для получения определенных услуг. От этого страдают физически неполноценные люди. Для себя я определила, что это серьезная проблема", - отметила Коляда.

Она также добавила, что это не идет вразрез с идеей о нефинансирование террористов.

"Мы не должны финансировать террористов, но должны обеспечить права пенсионеров, которые даже учитывая болезни не могут приехать на подконтрольные территории. Надо находить механизмы с помощью международных организаций. Мне говорили, что Красный Крест предлагал свою помощь в доступе к этим территориям. Мы также будем работать, искать эти пути и механизмы", - подчеркнула министр.

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