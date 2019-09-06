В МинВОТ будут искать механизмы для выплаты пенсий на оккупированных территориях
Об этом глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сказала в интервью изданию "Левый берег".
"Мы говорили с достаточным количеством экспертов о том, что главная проблема - привязка выплат к справке о ВПЛ, это заставляет людей с оккупированных территорий постоянно приезжать сюда для получения определенных услуг. От этого страдают физически неполноценные люди. Для себя я определила, что это серьезная проблема", - отметила Коляда.
Она также добавила, что это не идет вразрез с идеей о нефинансирование террористов.
"Мы не должны финансировать террористов, но должны обеспечить права пенсионеров, которые даже учитывая болезни не могут приехать на подконтрольные территории. Надо находить механизмы с помощью международных организаций. Мне говорили, что Красный Крест предлагал свою помощь в доступе к этим территориям. Мы также будем работать, искать эти пути и механизмы", - подчеркнула министр.
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