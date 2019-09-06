В Киеве запустили платформу для мониторинга качества воздуха

6 сентября, 2019, 12:41

В столице запустили платформу мониторинга качества воздуха

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Теперь в режиме онлайн можно узнать о том, насколько загрязненный воздух в том или ином районе Киева, как колеблется количество вредных веществ в зависимости от направления ветра и погодных условий.

Этот сервис доступен по ссылке . Информация о качестве воздуха отображена на интерактивной карте и постоянно обновляется.

Сейчас мониторят ситуацию и фиксируют данные на 10 локациях во всех районах столицы, в будущем сеть независимых измерительных станций планируют расширить.

Забор воздуха осуществляется ежедневно. Анализируют его за 8 показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), температура воздуха, влажность, атмосферное давление.

Сообщается, что этим сервисом также могут пользоваться контролирующие органы, которые занимаются экологической ситуацией в городе.