В Киеве запустили платформу для мониторинга качества воздуха
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
Теперь в режиме онлайн можно узнать о том, насколько загрязненный воздух в том или ином районе Киева, как колеблется количество вредных веществ в зависимости от направления ветра и погодных условий.
Этот сервис доступен по ссылке . Информация о качестве воздуха отображена на интерактивной карте и постоянно обновляется.
Сейчас мониторят ситуацию и фиксируют данные на 10 локациях во всех районах столицы, в будущем сеть независимых измерительных станций планируют расширить.
Забор воздуха осуществляется ежедневно. Анализируют его за 8 показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), температура воздуха, влажность, атмосферное давление.
Сообщается, что этим сервисом также могут пользоваться контролирующие органы, которые занимаются экологической ситуацией в городе.
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