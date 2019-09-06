В Киеве в троллейбусе мужчина открыл стрельбу, двое раненых

6 сентября, 2019, 13:40

В результате инцидента в общественном транспорте пострадало два человека, которых с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Правоохранители получили сообщение, что на улице Федорова в общественном транспорте произошел конфликт со стрельбой.

На месте происшествия правоохранители установили, что между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений на остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего. После этого злоумышленник скрылся.

Очевидцы оказали полицейским приметы правонарушителя: был одет в куртку песочного цвета, джинсы и при себе имел черный рюкзак.

"Двух пострадавших, 28-ми лет и 43-х годов, госпитализировали. Сейчас им оказывают медицинскую помощь, впоследствии будет установлена степень тяжести телесных повреждений, которые они получили. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения ", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Следователи Голосеевского управления полиции квалифицируют произошедшее как хулиганство. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.