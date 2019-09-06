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Espreso.tvОбществоВ Киеве на пешеходном переходе впервые установили LED-мостовую

В Киеве на пешеходном переходе впервые установили LED-мостовую

В Голосеевском районе столицы реализовали пилотный проект по обустройству регулируемого пешеходного перехода дополнительной световой индикацией "Smart Crosswalk"

Об этом сообщает Центре организации дорожного движения в Facebook.

Отмечается, что работу первого в Киеве светодиодного пешеходного перехода можно увидеть в темное время суток на перекрестке улицы Васильковской с проспектом Академика Глушкова (около ВДНХ).

LED-брусчатка - при толщине 60 мм выдерживает весовые нагрузки в 2,5 тонны (прочность изделия соответствует характеристикам высокопрочного бетона). Она устойчива к износу, воздействию воды, влаги, льда, химических соединений и солей, легко очищается от загрязнений.

Также LED-брусчатка устойчива к солнечному излучению, ее рабочая температура от - 40˚C до + 60˚C.

 

 

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