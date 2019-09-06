В Америке 9 штатов начали расследование против Facebook

6 сентября, 2019, 18:12

Генпрокуроры из девяти американских штатов начали совместное расследование в отношении Facebook относительно возможного нарушения антимонопольного законодательства

Об этом сообщил генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, передает The Verge.

"Даже крупнейшие платформы соцсетей в мире должны соблюдать законодательство и уважать пользователей. Я горжусь тем, что буду возглавлять коалицию из генпрокуроров в расследовании против Facebook, чтобы выяснить, не ограничивала ли она конкуренцию и не создавала ли рисков для пользователей", - сказала она.

По словам генпрокурора, расследование будет нацелено на то, чтобы выяснить, в Facebook "ставили под угрозу данные пользователей, ограничивали количество выбора для пользователей и увеличивали цену для рекламы".

Стоит отметить, что в расследовании также участвуют генпрокуроры из штатов Колорадо, Флорида, Айова, Небраска, Северная Каролина, Огайо, Теннесси и округа Колумбии в Вашингтоне.