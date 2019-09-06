Ураган "Дориан" вынес на пляжи Флориды 16 кг кокаина
6 сентября, 2019, 09:51
На Парадайз Бич во Флориде выбросило упаковку с кокаином
Об этом пишет CNN .
Отмечается, что пляжник нашел наркотики, указав на "подозрительный пакет" офицеру патрульной службы, который следил за пляжем. Офицер взял пакет на анализ, который подтвердил, что внутри кокаин.
Этот пакет - не единственный такой пакет на песках Флориды. На пляже Какао нашли корзину, наполненный 15 "кирпичами" или килограммами, кокаина.
Одну "кирпич" кокаина можно продать за $ 30 тыс. на улице.
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