Ураган "Дориан" на Багамских островах: число погибших возросло до 30
6 сентября, 2019, 07:18
В то же время в штате Флорида сообщили о 6 погибших в результате урагана
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на министра здравоохранения страны Дуэйна Сендса.
По словам министра, количество погибших будет ошеломляющим:
"Думаю, это число будет потрясающим. Я никогда не испытывал ничего подобного, и не хочу переживать нечто подобное еще раз", - сказал Сэндс.
По предварительным подсчетам, ущерб островам от стихии (разрушенные здания, пауза в бизнесе и т.д.) оценивают в $ 7 млрд.
"Дориан" достиг Багамских островов в воскресенье, 1 сентября. Его скорость составляет 285 км / ч.
По прогнозам, Дориан может обойти Флориду и обрушиться на побережье штатов Северная и Южная Каролина и Джорджия . В этих штатах уже объявлено чрезвычайное положение.
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