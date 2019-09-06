Ураган "Дориан" на Багамских островах: число погибших возросло до 30

6 сентября, 2019, 07:18

В то же время в штате Флорида сообщили о 6 погибших в результате урагана

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на министра здравоохранения страны Дуэйна Сендса.

По словам министра, количество погибших будет ошеломляющим:

"Думаю, это число будет потрясающим. Я никогда не испытывал ничего подобного, и не хочу переживать нечто подобное еще раз", - сказал Сэндс.

По предварительным подсчетам, ущерб островам от стихии (разрушенные здания, пауза в бизнесе и т.д.) оценивают в $ 7 млрд.

"Дориан" достиг Багамских островов в воскресенье, 1 сентября. Его скорость составляет 285 км / ч.

По прогнозам, Дориан может обойти Флориду и обрушиться на побережье штатов Северная и Южная Каролина и Джорджия . В этих штатах уже объявлено чрезвычайное положение.