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Espreso.tvОбществоУраган "Дориан" на Багамских островах: число погибших возросло до 30

Ураган "Дориан" на Багамских островах: число погибших возросло до 30

В то же время в штате Флорида сообщили о 6 погибших в результате урагана

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на министра здравоохранения страны Дуэйна Сендса.

По словам министра, количество погибших будет ошеломляющим:

"Думаю, это число будет потрясающим. Я никогда не испытывал ничего подобного, и не хочу переживать нечто подобное еще раз", - сказал Сэндс.

По предварительным подсчетам, ущерб островам от стихии (разрушенные здания, пауза в бизнесе и т.д.) оценивают в $ 7 млрд.

"Дориан" достиг Багамских островов в воскресенье, 1 сентября. Его скорость составляет 285 км / ч.

По прогнозам, Дориан может обойти Флориду и обрушиться на побережье штатов Северная и Южная Каролина и Джорджия . В этих штатах уже объявлено чрезвычайное положение.

 

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