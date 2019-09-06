Укрзализныця продлила до Черновцов маршрут поезда Киев-Ивано-Франковск

6 сентября, 2019, 14:10

С начала осени "Укрзализныця" продолжила маршрут поезда-трансформера №7 Киев - Ивано-Франковск в Черновцы и увеличила состав с 10 до 18 вагонов

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что таким образом Укрзализныця создала "удобное сообщение столицы с западными границами страны".

Поезд № 7 Киев - Черновцы отправляется из Киева в 22:22 и прибывает в Черновцы в 10:27. В обратном направлении отправление в 20:58 и прибытие в Киев в 09:07. Время в пути составляет 12:00 5 минут.

Также этим поездом можно добраться во Львов, Ивано-Франковска и Коломыи.

"В состав поезда включены купейные вагоны, осовремененная капитально-восстановительным ремонтом. Вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха, вакуумными туалетами, в каждом купе установлены розетки", - говорится в сообщении.

С расписанием поезда можно ознакомиться на сайте УЗ, а билеты приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.