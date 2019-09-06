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Espreso.tvОбществоУкрпочта ввела ускоренную доставку в США

Укрпочта ввела ускоренную доставку в США


фото: dniprograd.org
Соединенные Штаты Америки являются самым популярным направлением доставки

Об этом сообщает пресс служба Укрпочты в Facebook.

"Почтовый экспресс в США" предоставляет приоритетную обработку отправлений в Укрпочте, подачу таможне Украины и отгрузки отправлений на прямые рейсы в Нью-Йорк.

При тестировании услуги для 90% отправлений срок обработки с момента отправления с любого автоматизированного отделения Укрпочты к первому сканирования в системе национальной почты США US Postal Service составил от 3 до 5 дней.

При этом полный срок доставки до момента финального вручения (или первой попытки вручения) в любом штате США, учитывая таможенное оформление в двух странах - Украине и США, для 80% мелких пакетов составил от 4 до 10 дней.

А средний фактический срок доставки для отправлений базовой услугой составляет 14 дней.

Услуга "Почтовый экспресс в США" доступна при оформлении в Личном кабинете или API на сайте Укрпочты для отправлений "мелкий пакет".

Стоимость приоритетной доставки до 30 сентября составляет $ 0,5 за каждый мелкий пакет, а с 1 октября - $ 1.

 

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