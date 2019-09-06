Украинская ГТС тестово запустили в реверсном режиме

6 сентября, 2019, 16:13

Реверсная прокачка газа происходила в течение трех дней на участке газопровода "Союз"

Об этом сообщает пресс-служба " Укртрансгаза".

В конце августа Укртрансгаз совершил успешный тестовый запуск участка магистрального газопровода "Союз" для работы в направлении "запад-восток". Это никоим образом не повлияло на транспортировку голубого топлива в страны ЕС - заявки Газпрома на транзит были выполнены в полном объеме.

Физические испытания проводились в рамках подготовки ГТС к отопительному сезону 2019/2020.

В течение трех дней на участке газопровода "Союз" от западной границы до богородчанского узла был отработан режим, при котором объемы транспортировки в реверсном направлении достигли максимума импортных мощностей из Словакии - 42,5 млн кубометров газа/сутки. Для приема газа через ГИС Будинце (Словакия) впервые были задействованы реверсные обвязки КС Хуст и КС Богородчаны.

Результаты теста зафиксировали стабильную работу оборудования и всех газоперекачивающих агрегатов, таким образом подтвердили готовность и способность реверсной схемы к функционированию в штатном режиме.