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Espreso.tvОбществоУкраинская ГТС тестово запустили в реверсном режиме

Украинская ГТС тестово запустили в реверсном режиме


фото: ua-energy.org
Реверсная прокачка газа происходила в течение трех дней на участке газопровода "Союз"

Об этом сообщает пресс-служба " Укртрансгаза".

В конце августа Укртрансгаз совершил успешный тестовый запуск участка магистрального газопровода "Союз" для работы в направлении "запад-восток". Это никоим образом не повлияло на транспортировку голубого топлива в страны ЕС - заявки Газпрома на транзит были выполнены в полном объеме.

Физические испытания проводились в рамках подготовки ГТС к отопительному сезону 2019/2020.

В течение трех дней на участке газопровода "Союз" от западной границы до богородчанского узла был отработан режим, при котором объемы транспортировки в реверсном направлении достигли максимума импортных мощностей из Словакии - 42,5 млн кубометров газа/сутки. Для приема газа через ГИС Будинце (Словакия) впервые были задействованы реверсные обвязки КС Хуст и КС Богородчаны.

Результаты теста зафиксировали стабильную работу оборудования и всех газоперекачивающих агрегатов, таким образом подтвердили готовность и способность реверсной схемы к функционированию в штатном режиме.

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