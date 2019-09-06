Украине разрешили экспортировать фрукты и овощи в ЕС
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей
Отмечается, что Держпродспоживслужба обратилась к Еврокомиссии с запросом о признании всей территории Украины свободной от карантинных организмов согласно директиве Совета ЕС 2019/523, которая вступила в силу 1 сентября 2019.
После рассмотрения обращения Держпродспоживслужбы комиссия включила Украину в перечень стран, которым разрешен экспорт овощей и фруктов без дополнительных нетарифных барьеров.
Экс-руководительница Минагропрода Ольга Трофимцовым объяснила на своей странице в Facebook, что для того, чтобы экспортировать томаты, перец, яблоки, груши, сливы и др. украинский производитель должен обратиться к Держпродспоживслужбы для получения подтверждения, что продукция поставляется из мест, которые свободны от карантинных организмов, определенных в директиве ЕС 2019/523. Она отметила, что Минагропрод несколько раз предупреждал украинских экспортеров об изменении требований ЕС.
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