Украине разрешили экспортировать фрукты и овощи в ЕС

6 сентября, 2019, 09:29

Европейская комиссия (ЕК) включила Украину в список стран, которые могут экспортировать свежие овощи и фрукты в страны ЕС

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Отмечается, что Держпродспоживслужба обратилась к Еврокомиссии с запросом о признании всей территории Украины свободной от карантинных организмов согласно директиве Совета ЕС 2019/523, которая вступила в силу 1 сентября 2019.

После рассмотрения обращения Держпродспоживслужбы комиссия включила Украину в перечень стран, которым разрешен экспорт овощей и фруктов без дополнительных нетарифных барьеров.

Экс-руководительница Минагропрода Ольга Трофимцовым объяснила на своей странице в Facebook, что для того, чтобы экспортировать томаты, перец, яблоки, груши, сливы и др. украинский производитель должен обратиться к Держпродспоживслужбы для получения подтверждения, что продукция поставляется из мест, которые свободны от карантинных организмов, определенных в директиве ЕС 2019/523. Она отметила, что Минагропрод несколько раз предупреждал украинских экспортеров об изменении требований ЕС.