Украина увеличила объемы торговли со странами ЕС
6 сентября, 2019, 15:25
Объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-августе 2019 года составил $30,083 млрд, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Об этом говорится в данных таможенной статистики Государственной фискальной службы.
При этом экспорт в страны ЕС вырос на 7% до 13,982 млрд долларов, импорт вырос на 4% до 16,101 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 2,118 млрд долларов. Доля стран ЕС в экспорте из Украины составляла 42%, в импорте - 44%.
Согласно данным ГФС, объем внешней торговли товарами со странами СНГ сократился на 4%. Экспорт товаров из Украины упал на 4% до 4,451 млрд долларов, импорт - на 4% до 8,001 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 3,550 млрд долларов. Доля стран СНГ в экспорте упала до 13,5%, в импорте - до 21,0%.
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